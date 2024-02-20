США и ЕС сулят России новые санкции из-за смерти Навального

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация обсуждает возможность наложения дополнительных санкций на Россию из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе.

На вопрос о дальнейших действиях в связи со смертью Навального американский президент сказал: "Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да".

Он также воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая "делает большую ошибку" из-за отказа действовать – в частности путем одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.

В свою очередь министры иностранных дел стран Европейского Союза совместно осудили смерть Алексея Навального, назвав реакцию российских властей на нее свидетельством укоренения репрессий в РФ.

В заявлении Евросоюз выразил возмущение смертью Навального и возложил ответственность за нее на Путина и российские власти. Он потребовал от Москвы "независимого и прозрачного международного расследования" обстоятельств внезапной смерти оппозиционера.

"ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь политическое руководство и власти России к ответственности, в тесной координации с нашими партнерами; и заставить еще больше заплатить за их действия, в частности с помощью санкций", – говорится в заявлении.