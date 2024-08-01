Байден и Харрис встретили в аэропорту освобожденных из России американцев

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис лично встретили трех американцев, которых Россия освободила в результате большого и сложного обмена заключенными, сообщает CBS News.

Самолет с репортером Wall Street Journal Эваном Гершковичем, ветераном морской пехоты Полом Уиланом и российско-американской журналисткой Алсу Курмашовой приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Это произошло после того, как их освободили в рамках обмена, в котором также участвовали Германия, Словения, Польша и Норвегия.

Владимир Кара-Мурза, обладатель грин-карты США и критик Кремля, также был освобожден, но решил поехать в Германию, по словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Самый сложный вызов в этом случае был для других стран, потому что я попросил их сделать некоторые вещи, которые противоречили их непосредственным интересам", – сказал Байден журналистам на взлетной полосе.

"И им было очень трудно это сделать, особенно Германии и Словении. Словения присоединилась в последнюю минуту, и я скажу вам, что (немецкий) канцлер был невероятен», – добавил Байден.

Харрис похвалила Байдена перед журналистами, назвав этот обмен "чрезвычайным свидетельством того, как важно иметь президента, который понимает силу дипломатии".

"Это невероятный день, я вижу это в семьях, в их глазах и в их слезах", – добавила она.

В четверг Турция официально подтвердила обмен 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран – США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене.