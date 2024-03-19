Госдеп США: Переизбрание Путина не соответствует демократическим стандартам

Государственный департамент США констатировал, что "выборы президента" в России не соответствовали демократическим стандартам и победа Путина была определена заранее, и пообещал поддержку российским силам, которые хотят "лучшего будущего" для своей страны.

Блинкен отметил, что российским "выборам" предшествовали длительные репрессии против нелояльных к власти и вся возможная оппозиция или уничтожена, или находится в заключении, или за рубежом в изгнании, антивоенным кандидатам отказали в регистрации по надуманным причинам, наблюдателями не пригласили ни ОБСЕ, ни других международных организаций, которым можно было бы доверять.

"На фоне всего этого такие выборы можно описать только как недемократические", – констатировал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Кремль с начала полномасштабной войны против Украины всячески пытается "создать иллюзию", что российская общественность единодушно поддерживает войну, сделав невозможной реальную публичную дискуссию и прибегая к репрессиям и запугиванию гражданского общества и независимых СМИ, лишив граждан свободного доступа к информации.

"Вне зависимости от определенного заранее результата этих выборов, США продолжат поддерживать тех, кто стремится к лучшему будущему для России", – заявил Энтони Блинкен.

Отдельно госсекретарь назвал "вопиющим пропагандистским шагом" проведение Россией голосования на оккупированных территориях Украины.

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что "выборы президента" России не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов, но властям США придется иметь дело с той реальностью, которая складывается на текущий момент.

"Реальность такова, что Путин является президентом РФ. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России и других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством", – заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США будут продолжать иметь дело с этой реальностью, которая, впрочем, не отрицает того факта, что эти "выборы" не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов.

"Результат выборов не был непредсказуемым, потому что Путин закрыл политическое пространство, посадил политических оппонентов. Некоторые из его политических оппонентов трагически погибли. Таким образом, в этих выборах не было ничего свободного или справедливого, а результат был предопределен заранее", – резюмировал Салливан.