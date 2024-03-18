ISW: Россия пытается защитить Черноморский флот от украинских атак

Министерство обороны России намерено защитить Черноморский флот от украинских ударов, и, вероятно, в рамках этих усилий сменило командующего флотом, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

17 марта ведомство сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе, где заслушал доклады об украинских операциях и действиях флота.

Шойгу заявил, что ЧФ должен ежедневно проводить учения по отражению ударов с воздуха и со стороны морских дронов, чтобы все российские экипажи были готовы к защите от таких ударов. Шойгу приказал установить дополнительное вооружение, включая крупнокалиберные системы и пулеметы.

Шойгу также заслушал доклад вице-адмирала Сергея Пинчука, который, по утверждению некоторых российских источников, недавно сменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего Черноморским флотом. Эксперты ISW пишут, что не могут подтвердить эти данные.

Украинские атаки вынудили ЧФ передислоцировать большую часть сил из главной базы в Севастополе на более мелкие базы в Новороссийске и других местах, а Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на начало февраля украинские удары вывели из строя около 33% боевых кораблей ЧФ, включая 24 корабля и одну подводную лодку.

Позиция Шойгу по защите Черноморского флота создает условия для того, чтобы министр либо присвоил себе заслугу, если флот станет более эффективным в защите от украинских ударов, либо обвинил других командиров в случае неудачи, заключает ISW.