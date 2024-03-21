Налоговая разъяснила применение повышенной ставки налога на доходы иностранных компаний

Министерство оп налогам и сборам опубликовало разъяснения к постановлению Совмина РБ №164 от 7 марта 2024 года, которым повышается ставка налога на доходы иностранных компаний.

При применении постановления № 164 необходимо учитывать следующее.

1. С 1 апреля 2024 г. по 31 декабря 2026 г. ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (далее — налог на доходы), по дивидендам и приравненным к ним доходам (далее — дивиденды), начисляемым (выплачиваемым) иностранным организациям с местом нахождения в государстве, включенном в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. № 209 (далее — Перечень), устанавливается в размере 25 процентов.

Справочно: место нахождения организации определяется в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК); доходы от источников в Республике Беларусь для целей налога на доходы определены пунктом 3 статьи 189 НК.

В соответствии с пунктом 1 статьи 191 НК датой возникновения обязательств по уплате налога на доходы является приходящийся на налоговый период день начисления иностранной организации дохода (платежа).

Соответственно при заполнении налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы в отношении дивидендов иностранным организациям с местом нахождения в государстве, включенном в Перечень, день начисления которых в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 191 НК приходится на период:

1) с 1 апреля 2024 г. по 31 мая 2024 г. включительно, налоговые агенты вправе отражать ставку налога в размерах, предусмотренных соглашениями, указанными в приложении к постановлению № 164, при представлении документа, подтверждающего постоянное местонахождение иностранной организации, с соблюдением условий статьи 194 НК и соглашений для применения таких ставок. При непредставлении такого подтверждения применяется ставка налога в размере 25 процентов;

2) с 1 июня 2024 г. по 31 декабря 2026 г., налоговые агенты обязаны отражать ставку налога в размере 25 процентов при начислении (выплате) иностранным организациям, местом нахождения которых является государство, с которым заключено соглашение, указанное в приложении к постановлению № 164;

3) с 1 апреля 2024 г. по 31 декабря 2026 г., налоговые агенты обязаны отражать ставку налога в размере 25 процентов при начислении (выплате) иностранным организациям, местом нахождения которых является государство, с которым отсутствует соглашение, а также США, соглашение с которым не распространяется на дивиденды.

Таким образом, при заполнении налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы за II квартал 2024 г. налоговый агент обязан разграничивать применение ставок налога по национальному законодательству или соглашению в зависимости от дня начисления дохода (платежа) — апрель–май 2024 г. и июнь 2024 г. — и указывать соответствующие сведения отдельными строками.

2. С 1 июня 2024 г. по 31 декабря 2026 г. приостанавливается исполнение Республикой Беларусь международных договоров об избежании двойного налогообложения (далее — соглашения) с государствами, включенными в Перечень, в части статей, которые регулируют налогообложение дивидендов, процентов и доходов от отчуждения имущества, согласно приложению к постановлению № 164.

Соответственно помимо дивидендов пониженные ставки налога на доходы (освобождение), предусмотренные статьями соглашений, указанными в приложении к постановлению № 164, не предоставляются к доходам от источников в Республике Беларусь от долговых обязательств, от отчуждения имущества, включая доходы от отчуждения акций (долей) в уставном фонде (акций) белорусских организаций, день начисления которых иностранным организациям с местом нахождения в государстве, включенном в Перечень, наступает согласно статье 191 НК с 1 июня 2024 г.

Таким образом, при заполнении налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы за II квартал 2024 г. налоговый агент обязан разграничивать применение ставок налога по национальному законодательству или соглашению в зависимости от дня начисления дохода (платежа) — апрель–май 2024 г. и июнь 2024 г. — и указывать соответствующие сведения отдельными строками.

3. Доходы, получаемые в соответствии с пунктом 1 статьи 213 НК с 1 июня 2024 г. от источников в Республике Беларусь физическим лицом, являющимся налоговым резидентом иностранного государства, в виде дивидендов, от долговых обязательств, от отчуждения имущества, в том числе от отчуждения акций (долей), регламентируемые статьями соглашений, указанными в приложении к постановлению № 164, исполнение которых приостановлено, подлежат налогообложению в Республике Беларусь по ставкам, установленным статьей 214 НК.

4. Учитывая, что положения статей «Устранение двойного налогообложения» соглашений не приостановлены, Республика Беларусь продолжит предоставлять в соответствии с соглашениями, указанными в приложении к постановлению № 164, зачет или освобождение (в зависимости от положений соглашения) в отношении налогов, уплаченных (удержанных) за рубежом.

Получаемые налоговыми резидентами Республики Беларусь от источников в иностранном государстве доходы, в отношении которых исполнение положений соглашений приостановлено, подлежат налогообложению по ставкам и в порядке, предусмотренным законодательством такого иностранного государства. При этом в отношении таких доходов фактически уплаченные (удержанные) в соответствии с законодательством иностранного государства суммы налога с доходов подлежат зачету в Республике Беларусь:

у юридических лиц Республики Беларусь при уплате налога на прибыль — в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных соответствующим соглашением и статьей 187 НК;

у физических лиц — при уплате подоходного налога с физических лиц в Республике Беларусь — в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных соответствующим соглашением и статьей 224 НК.