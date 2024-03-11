МНС: Ставка подоходного налога в 25% не распространяется на вознаграждения членов советов директоров

МНС Беларуси разъяснило, что повышенная ставка подоходного налога 25% на распространяется на доходы физлиц, полученных в качестве вознаграждений членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ.

«С 1 января 2024 г. на основании пункта 8 статьи 214 НК ставка подоходного налога установлена в размере 25 процентов в отношении совокупности доходов, подлежащих налогообложению по ставке подоходного налога, установленной пунктом 1 статьи 214 НК, и полученных физическими лицами от источников в Республике Беларусь в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, в размере, превысившем за 2024 г. 200 000 рублей», - говорится в комментарии МНС.

«Таким образом, НК однозначно определены виды доходов, при получении которых в 2024 г. от источников в Республике Беларусь в совокупном размере, превысившем 200 000 рублей, физическое лицо будет являться плательщиком подоходного налога по ставке в размере 25 процентов», - подчеркивает ведомство.

«… установленная с 1 января 2024 г. ставка подоходного налога в размере 25 процентов не распространяется на вознаграждения членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, выплата которых производится на основании уставов и решений участников этих обществ», - сказано в комментарии.