Последнее обновление: 05.06.2024 13:52

Налоговики временно разрешили ИП сдавать декларации на бумаге после 1 июля

Налоговые инспекции после 1 июля будут временно принимать налоговые декларации на бумаге, сообщила пресс-служба МНС.

Ранее сообщалось, что с 1 июля ИП обязали предоставлять налоговые декларации в виде электронного документа, что требует сертификата электронной цифровой подписи.

Продление приема деклараций на бумаге МНС объясняет «загруженностью регистрационных центров» и «многочисленными обращениями, поступающими от индивидуальных предпринимателей, о затруднениях по выполнению в таких условиях обязанности представления налоговых деклараций в виде электронного документа».

«Принято решение, что представленные ИП налоговые декларации (расчеты) на бумажном носителе после 1 июля 2024 года будут приниматься налоговыми органами в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Кроме того, МНС предоставило возможность для ИП работать в личном кабинете плательщика и направлять электронные документы с использованием идентификационной карты (ID-карты) без дополнительного атрибутного сертификата.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование