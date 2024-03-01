Власти РБ хотят узаконить «чаевые»

Белорусские власти хотят закрепить в законодательстве понятие «чаевые», но пока не определились, считать ли чаевые выручкой общепита или личным доходом официанта/продавца.

"… госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина "чаевые", и это действительно очень нужно и важно", - сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам РБ Андрей Ковалевский.

Он признал, что в отношении чаевых налоговики "не совсем приветствует определение "дарение", поскольку дарение предусматривает безвозмездность".

"А когда вы пришли в кафе, вас обслужили, вам понравилась кухня и обслуживание, вы оставили чаевые - здесь безвозмездности не усматривается. Это ваша дополнительная плата. Но поскольку термин "чаевые" официально не закреплен, эти вопросы периодически возникают", - рассуждает чиновник.

Ковалевский отметил, что также важно определить, кому принадлежат оставленные чаевые.

"Вы ведь оставляете их в заведении, где есть наемные работники - официанты, повара. Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу - владельцу этого заведения или официанту? Это требует определения. Вопрос прорабатывается", - сказал чиновник.