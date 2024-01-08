МНС РБ сообщило об изменениях налогового законодательства для ИП

С 1 января 2024 г. индивидуальные предприниматели исключаются из числа плательщиков налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, сообщило сегодня Министерство по налогам и сборам РБ.

С 1 января 2024 г. индивидуальными предпринимателями – плательщиками подоходного налога с физических лиц (далее – подоходный налог) при определении налоговой базы указанного налога доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав учитываются только по принципу оплаты.

Для индивидуальных предпринимателей – плательщиков подоходного налога введена ставка в размере 30 процентов - в случае превышения размера доходов критерия в 500,0 тысяч рублей. Данная ставка указанной категорией плательщиков будет применяться ко всем доходам, полученным от осуществления предпринимательской деятельности с начала календарного года, в котором образовалось превышение.

Индивидуальным предпринимателям – плательщикам подоходного налога предоставлено право применения социального и имущественного налоговых вычетов в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, независимо от наличия у них места основной работы (службы, учебы).

Сокращена сфера применения индивидуальными предпринимателями единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог): из групп товаров, при розничной торговле которыми индивидуальные предприниматели вправе применять единый налог, исключены нетабачные никотиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения.

Увеличен размер ставок единого налога. Новые ставки единого налога применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 г. Исчисление единого налога за январь 2024 г. производится по старым ставкам единого налога, предусмотренным Налоговым кодексом в редакции, действовавшей по 31 декабря 2023 г.

Также для индивидуальных предпринимателей установлено ограничение по выручке в размере 500,0 тысяч рублей.