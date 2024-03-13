Власти Беларуси повысили ставку налога на дивиденды иностранных организаций

Совмин Беларуси повысил ставку налога на дивиденды и иные доходы иностранных организаций из недружественных стран с 15% до 25%.

Данная «контрсанкция» вводится на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

«Установить с 1 апреля 2024 г. по 31 декабря 2026 г. ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, в размере 25 процентов по доходам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 статьи 189 Налогового кодекса Республики Беларусь (дивиденды и приравненные к ним доходы – ред.), при возникновении обязательств по уплате данного налога в отношении иностранных организаций, местом нахождения которых является государство, включенное в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц», - говорится в документе.

Этим же документом, Совмин до 1 января 2027 года приостанавливает «исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения» с США, Великобританией, Швейцарией и странами Евросоюза в части выплаты дивидендов, доходов от долговых требований и доходов от отчуждения имущества.