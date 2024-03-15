Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по торговому судну в Красном море

Торговое судно в пятницу подверглось ракетной атаке йеменских хуситов в Красном море в 76 морских милях к западу от порта Ходейда, сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

"Торговое судно сообщило, что в него попала ракета и оно получило некоторые повреждения. Экипаж находится в безопасности, судно идет в порт следования", - говорится в сообщении.

Ранее, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские войска в четверг уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА на территории Йемена, передает Интерфакс.

В четверг командование также зафиксировало пуски двух противокорабельных баллистических ракет с территории Йемена в направлении Аденского залива, и двух - в направлении Красного моря. Сообщений о пострадавших членах экипажей, повреждений судов или же кораблей США и коалиции не поступало, отмечает CENTCOM.