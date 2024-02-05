США и Великобритания продолжают наносить авиаударов по позициям хуситов в Йемене

Коалиция во главе с США и Великобританией нанесла авиаудары по объектам хуситов в Йемене, сообщают арабские СМИ.

По данным телеканала Al Mayadeen, было совершено 11 авианалетов на провинцию Ходейда на западе Йемена, а также четыре на провинцию Саада на севере Йемена.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило информацию об ударах, нанесенных по позициям хуситов, 4 февраля.

"4 февраля, примерно в 05:30 утра (по времени Саны), силы Центрального командования США в целях самообороны нанесли удар по крылатой ракете наземного базирования хуситов", - говорится в заявлении в социальных сетях.

Кроме того, военные сообщили, что с 10:30 утра были нанесены удары по четырем "противокорабельным крылатым ракетам", которые "были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море", сообщает Интерфакс.

"Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что данные действия "защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов".

В субботу США и Великобритания при поддержке еще нескольких союзников – Канады, Дании, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии и Бахрейна – нанесли удары с самолетов и установок, размещенных на кораблях, по более чем 30 целям в 13 различных местах.

"Целями стали места, где хуситы глубоко под землёй разместили склады оружия, ракетные системы, системы ПВО и радары", – говорится в их совместном заявлении.

Эти удары рассматривают как часть обещанного США ответа Ирану за гибель трех своих военных и ранения еще 40 в результате атаки с использованием беспилотников.