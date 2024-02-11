США уничтожили надводные дроны и ракеты хуситов

Силы США нанесли очередные удары по военным объектам йеменских повстанцев-хуситов, сообщило в субботу Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отметили в командовании, силы США ударили по двум мобильным беспилотным надводным кораблям, четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной мобильной крылатой ракете наземного базирования, которые были готовы атаковать корабли в Красном море.

"CENTCOM обнаружили эти ракеты и БПЛА в подконтрольных хуситам районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.