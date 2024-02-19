Последнее обновление: 19.02.2024 10:20

США нанесли новые удары по хуситам

Соединенные Штаты нанесли пять ударов в целях самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, сообщило Центральное командование (CENTCOM) США.

В субботу силы США успешно нанесли удары по трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному подводному беспилотнику и одному надводному беспилотнику, говорится в сообщении.

"Это первое применение хуситами беспилотников, которое отследили, с момента начала атак 23 октября 2023 года", – отмечает CENTCOM.

Центральное командование заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.

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