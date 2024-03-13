Власти Беларуси создали целую комиссию для выбора площадки под радиоактивные отходы

Целая комиссия будет создана по распоряжению Совмина РБ для выбора места под площадку для захоронения радиоактивных отходов.

В состав комиссии, которую возглавил вице-премьер Петр Пархомчик, вошли представители МЧС, Минэнерго, Национальной академии наук, Минприроды, Минархитектуры, Минобороны, Минздрава, предприятий "СТРОЙТЕХНОРМ", "БелРАО", "Белнипиэнергопром", следует из постановления №158 от 7 марта 2024 года.

Комиссии предписано в течение 10 рабочих дней после завершения работы по подготовке предложений о выборе места расположения площадки внести предложение в правительство. Между тем, в документе не указано, сколько времени займут работы по подготовке предложений.