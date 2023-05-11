Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о переработке ядерного топлива

В Беларуси подписан закон, ратифицирующий соглашение с Россией о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

Документ регламентирует процедуру ввоза отработанного ядерного топлива с Белорусской АЭС в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также последующего возврата в Беларусь радиоактивных отходов.

В документе прописаны гарантии со стороны Беларуси по приему радиоактивных отходов и готовности соответствующей инфраструктуры.

Соглашение позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива.

Совмину РБ поручено «принять меры, необходимые для реализации положений соглашения».