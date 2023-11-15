Последнее обновление: 15.11.2023 13:27

КГБ Беларуси насчитал около $10 млн преступных доходов в экспорте молока в РФ

Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн, заявил в эфире белорусского госТВ замначальника Следственного управления КГБ РБ Константин Бычек.

"Задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счета подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования прибыли, размер которой, по предварительным оценкам, составлял более $10 млн в год", - сказал Бычек.

"Часть из этих денежных средств передавалась должностным лицам в качестве откатов", - добавил он.

Ранее, глава КГБ Иван Тертель сообщил, что в результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, контролирующих экспорт молочной продукции в Россию. В ходе оперативной работы задержаны 26 человек, 15 арестованы.

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