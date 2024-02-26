Болгария считает реальными шансы присоединиться к еврозоне в 2025 году

Болгария имеет реальные шансы присоединиться к еврозоне в 2025 году, поскольку сможет выполнить все условия для членства.

Об этом заявил министр финансов страны Асен Василев после неформальной встречи министров экономики и финансов еврозоны в Генте на прошлой неделе.

"Все прогнозы – и Еврокомиссии, и ЕЦБ – показывают, что последний критерий, который мы не выполнили – инфляционный – будет выполнен в 2024 году, что открывает членство в 2025 году", – добавил Васильев.

По его словам, присоединение к еврозоне требует стабильной политической среды и нормального правительства, а это означает, что ротация кабинета министров между руководящими политсилами должна состояться в марте.

Действующий премьер Николай Денков уступит должность нынешнему вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль.

"Вся законодательная программа уже принята, то есть отныне у нас нет никаких законодательных препятствий. Остался только закон о введении евро, который сейчас находится на стадии консультаций с Европейской комиссией и Европейским центральным банком", – добавил также Василев.

Месяц назад глава правительства Болгарии Денков намекнул, что страна может присоединиться к еврозоне не 1 января 2025 года, а 1 июля того же года. Причина в том, что ЕЦБ может дать стране еще несколько месяцев, чтобы взять под контроль инфляцию.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность.