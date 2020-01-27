МВФ и ЕЦБ поддерживают планы Болгарии ввести евро до 2023 года

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала ожидаемыми и реализуемыми планы Болгарии ввести евро к 2023 году.

"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены», - сказала Георгиева, передает Reuters.

Болгария, член ЕС с 2007 года, надеется к концу апреля присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 и ввести евро в 2023 году.

Георгиева отметила, что глава ЕЦБ Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону.

ПО мнению главы МВФ, вхождение в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит финансовую безопасность.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты, включая низкий уровень госдолга, но вместе с тем является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.