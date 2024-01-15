Последнее обновление: 15.01.2024 13:13

СБУ задержала заброшенного для диверсий гражданина Беларуси

Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси, который был заброшен в Украину для проведения диверсий.

Задержанный должен был корректировать воздушные удары РФ по объектам энергетической структуры Украины.

Ведомство утверждает, что знало об этих планах, еще когда «вагнеровец» находился на территории Беларуси, и вело его с момента пересечения границы до места диверсии. Диверсент был задержан, когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевский регион.

«Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ», — говорится в заявлении СБУ.

Согласно версии СБУ, диверсант участвовал в боевых действиях в Украине с 2014 по 2017 год. В начале полномасштабного вторжения вступил в ЧВК Вагнера и воевал под Бахмутом.

«Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины», — сообщили в СБУ.

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