Армения "заморозила" свое участие в ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

"Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Пашинян в интервью France24.

Вместе с тем, несмотря на заморозку участия Армении в ОДКБ, вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Ранее Никол Пашинян заявил, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но членство в НАТО не обсуждает.