Последнее обновление: 05.12.2023 19:20

Армения отказалась от участия в заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.

Председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян 5 декабря в официальном письме подтвердил, что не будет участвовать в заседании парламентской ассамблей ОДКБ, передает «Арменпресс».

«Спикер НС РА Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ и 16-ом пленарном заседании, которые пройдут в Москве 19 декабря 2023 года. В заседаниях не примет участие и делегация НС РА. Отказ от поездки в Москву председатель НС РА Ален Симонян сегодня письменно подтвердил официальным письмом на имя председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина», - говорится в сообщении НС.

Премьер-министр Армении, министр иностранных дел, министр обороны и секретарь Совета безопасности не участвовали в мероприятиях, организованных в рамках ОДКБ.

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