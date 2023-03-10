Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ

Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Эту информацию армянской службе "Радио Свобода" подтвердил представитель МИД Армении Ваан Унанян. Он воздержался от комментариев относительно причины отказа от квоты.

Армения требовала от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на свою суверенную территорию в сентябре 2022 года. ОДКБ не выполнила это требование. В феврале Армения отказалась от совместных учений стран-участниц ОДКБ.

В ноябре прошлого года премьер Армении Никол Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров организации, которая проходила в Ереване.