Армения отозвала постпреда в ОДКБ

Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В указе говорится, что решение принято по представлению премьер-министра Никола Пашиняна.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с 2018 года.

Другим указом президент по предложению главы правительства назначил Виктора Биягова постоянным представителем РА в Организации по запрещению химического оружия (резиденция в Гааге).

Еще одним указом президента Биягов назначен послом Армении в Нидерландах (резиденция в Гааге).