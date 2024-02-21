МИД Литвы предлагает расторгнуть соглашения о поощрении торговли с РФ и Беларусью

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы предлагает правительству расторгнуть соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

По мнению МИД, учитывая продолжающуюся военную агрессию России и Беларуси против Украины и тот факт, что сотрудничество с ними полностью приостановлено и невозможно, соглашения должны быть денонсированы.

"После принятия проектов постановлений о денонсации правительство Российской Федерации и, соответственно, правительство Республики Беларусь будут проинформированы о решении о расторжении соглашений по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении ведомства.

По сообщению внешнеполитического ведомства, никаких негативных последствий в случае расторжения Литвой соглашений в одностороннем порядке не предвидится.

Соглашение с Беларусью было подписано в декабре 1994 года, а с Россией – в ноябре 1993 года в Вильнюсе.

Также были созданы двусторонние комиссии, заседания которых не проводились с Россией с 2011 года, а с Беларусью — с 2015 года.