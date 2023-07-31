Последнее обновление: 31.07.2023 14:36

Президент Литвы: "Вагнер" в Беларуси – это угроза

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является серьезной угрозой.

"С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть группу Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу", – сказал литовский президент в эфире LRT.

По его мнению, угроза провокаций со стороны "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии является серьезной.

Науседа добавил, что после попытки мятежа "Вагнера" в РФ Литва приняла дополнительные меры. Он заверил, что ситуация контролируется, а в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование