Спецслужбы Литвы заявили о беспрецедентной активности КГБ Беларуси

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

"Мы наблюдаем активизацию деятельности белорусского КГБ, которая фактически достигает исторических высот, она никогда не была такой интенсивной", – сказал руководитель литовской спецслужбы, передает BNS.

Он уточнил, что у спецслужб возникают вопросы к деятельности некоторых граждан Беларуси в Литве.

Яунишкис также отметил усиление российской пропаганды в Литве.

"Я думаю, что Россия сократила эту деятельность, возможно, когда начала войну в Украине, потому что надеялась на очень легкую победу, однако застряла там. Но сейчас мы чувствуем определенную интенсификацию", – сказал он.

По словам главы Департамента государственной безопасности Литвы, у него нет сведений о том, что службы недружественных стран пытаются завербовать государственных чиновников, политиков. Но если такие попытки будут, литовские спецслужбы будут выявлять и предотвращать угрозы.