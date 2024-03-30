Литва выразила протест Беларуси после заявлений Лукашенко

Литва выразила протест властям Беларуси по поводу заявлений Лукашенко об исходящей со стороны Литвы военной угрозе.

"Временному поверенному в делах Беларуси в Литве вручена нота в связи с высказываниями авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы исходящей от Литвы военной угрозе", - говорится в сообщении МИД Литвы.

"Такие заявления могут восприниматься как дальнейшая эскалация проводимой Беларусью агрессивной внешней политики", - отмечается в сообщении.

Литва потребовала разъяснений у белорусской стороны.