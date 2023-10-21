США: Россия вмешивается в выборы во всем мире

Соединенные Штаты в пятницу обнародовали отчет американской разведки, направленный властям более 100 стран, в котором говорится о том, как Россия использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов во всем мире.

Отчет указывает, что Россия в течение 2020-2022 годов пыталась "подорвать доверие общественности к по меньшей мере 11 выборам в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты", а еще 17 государств стали мишенью для "менее выраженных" усилий.

Для влияния Москва использует как открытые, так и скрытые механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц, которыми руководят российские шпионские службы, сообщает Reuters.

В качестве примера, отчет приводит тайную работу Федеральной службы безопасности РФ по запугиванию работников избирательных комиссий, организации протестов в день голосования и "саботажу голосования за рубежом" на выборах 2020 года в неназванной европейской стране.

Российские государственные СМИ в свою очередь в 2020-2021 годах утверждали, что выборы в ряде стран Азии, Европы, Ближнего Востока и Южной Америки будут недемократическими, говорится в отчете.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на брифинге для журналистов перед публикацией отчета на условиях анонимности заявил, что РФ, вероятно, продолжит осуществлять операции влияния после успеха в распространении дезинформации о президентских выборах 2020-го и пандемии COVID-19.

Он добавил, что отчет передали более 100 посольствам США в Америке, Европе, Азии и Африке для распространения среди правительств принимающих стран. Кроме того, Вашингтон провел брифинг для правительств этих стран и поделился оценкой действий РФ.

В прошлом году в Госдепе США со ссылкой на данные американской разведки заявили, что Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц в более чем двух десятках стран.