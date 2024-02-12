Последнее обновление: 12.02.2024 18:39

Австрия изучает пути выхода из газовых контрактов с "Газпромом"

Власти Австрии изучают возможности для выхода из газовых контрактов с "Газпромом", продленных в 2018 году до 2040 года, а также пути диверсификации источников газа для снижения зависимости от России, заявила в понедельник австрийский министр по защите климата и окружающей среды, по делам энергетики, инноваций и технологий Леонор Гевесслер.

"Мы должны подготовить выход компании OMV из долгосрочных контрактов", - приводят западные СМИ ее слова.

Она также заявила о планах министерства обязать австрийские компании предпринять конкретные шаги по сокращению доли российского газа в их закупках, причем пообещала провести оценку правовых основ для такого требования, передает Интерфакс.

"Рынок и его энергетические компании не выполняют на достаточном уровне свои обязательства по снижению зависимости от российского газа. Диверсификация газового импорта идет слишком медленно", - заявила министр.

Гевесслер также сообщила, что министерство поручило Австрийскому институту экономических исследований Wifo к лету этого года провести исследование экономических последствий завершения контракта и рисков сохранения зависимости от российского газа.

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