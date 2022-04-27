Последнее обновление: 27.04.2022 13:54

Канцлер Австрии опроверг сообщение российских СМИ о рублевой оплате газа

Канцлер Карл Нехаммер опроверг сообщения российских СМИ о том, что Австрия якобы согласилась оплачивать поставки российского газа в рублях.

«Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер», - сообщило ТАСС.

«Пока еще здесь не распространились фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», – заявил канцлер Австрии в Twitter.

(«Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen»).

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