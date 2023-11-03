Последнее обновление: 03.11.2023 10:13

Золотовалютные резервы Беларуси в октябре 2023 года выросли на $222,1 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2023 года, по предварительным данным, составили $8,1471 млрд., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В октябре 2023 года золотовалютные резервы выросли на $222,1 млн после снижения в сентябре на $66,2 млн.

Рост ЗВР обеспечила мировая цена на золото. Так стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре выросла с $3,2381 млрд. до $3,456 млрд. При этом активы в иностранной валюте за октябрь выросли лишь на $0,5 млн. и на 1 ноября составили $3,3312 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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