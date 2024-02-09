Разведка Британии прогнозирует еще больше аварий на заводах России

Повышенные требования к производству из-за политического давления со стороны Кремля по увеличению объемов военно-промышленного производства для продолжения войны в Украине, скорее всего, приведут к росту числа промышленных аварий в РФ в будущем, говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании

Аналитики обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые регулярно используются против Украины.

"Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей", – говорится в обзоре.

Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.

Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.

"Это по меньшей мере пятый непонятный взрыв на военно-промышленном заводе (в РФ) за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на химическом заводе "Каменский" под Ростовом 15 января 2024 года, Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года, а также на заводах по производству пороха и боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года", – отметили в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в российской Удмуртии, на заводе, выпускающем баллистические ракеты и компоненты ядерного оружия.