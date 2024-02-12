Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 14 российских «шахедов»

В ночь на 12 февраля военные РФ выпустили по целям в Украине 17 беспилотников, одну крылатую ракету воздушного базирования и неназванное число ракет из комплексов С-300.

«В результате боевой работы уничтожены 14 „шахедов“ и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей», - сообщила пресс-служба ВСУ.

Крылатую ракету запустил самолет над оккупированной частью Запорожской области, ракетами из С-300 военные РФ наносили удары из Белгородской области.