РФ минувшей ночью атаковала Украину 45 дронами-камикадзе

Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину 45 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, 40 из них были сбиты, заявили Воздушные силы ВСУ.

Дроны были запущены из районов Балаклавы и мыса Чауда в аннексированном Крыму

«В результате боевой работы уничтожены 40 «шахедов» противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей», — говорится в сводке военных.

Массированная атака дронов на юг Украины продолжалась более 5 часов, сообщили военные

В результате на юге Украины была повреждена агропромышленная инфраструктура, жилые дома, газопровод, сообщили в Силах обороны юга.

«Напряженная работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часа. Приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно, известно об одном раненом гражданском», — говорится в сообщении военных.

По их данным, в южных регионах были сбиты 26 дронов-камикадзе: 18 — в Николаевской области, 4 — в Одесской и по одному — в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.