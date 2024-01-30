Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 15 российских «шахедов»

Украинский генштаб в сводке утром во вторник сообщил, что ночью российская армия запустила по целям в Украине 35 беспилотников-камикадзе, из которых были сбиты 15 «шахедов».

«В ночь на 30 января враг запустил 35 ударных дронов со стороны Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда в Крыму. Помимо этого враг также атаковал Донецкую область двумя зенитными управляемыми ракетами С-300. Часть ударных БПЛА враг направил на прифронтовые территории, пытаясь попасть по инфраструктуре топливно-энергетического сектора , а также гражданским и военным объектам у линии фронта и государственной границы с РФ», - говорится в сообщении.

Телеграм-каналы ночью сообщали о попадании в нефтебазу в городке Змиёв в Харьковской области. Кроме того, об одном пробившем ПВО «шахеде» утром написал мэр Кривого Рога Александр Вилкул: по его словам, дрон попал в некий «объект гражданской инфраструктуры», возник пожар, но обошлось без жертв.