Порожние грузовики не смогут пересекать границу Литвы с Беларусью и РФ

Порожнему грузовому транспорту запрещено пересекать границу Литвы с Беларусью и Россией, сообщила литовская таможня.

"(...) транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза, а также в Литве, не могут пересекать границу литовского государства в Россию или Беларусь порожними, без груза", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Литва с 18 декабря ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Беларусь и Россию. Так, согласно пояснению литовской таможни, с этой даты "при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя будет обязательной. Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза".

В декларации должно иметься подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений.