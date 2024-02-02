Последнее обновление: 02.02.2024 17:09

Лукашенко назначил сотрудника КГБ главой ДФР

Лукашенко назначил Андрея Самбука заместителем председателя Комитета государственного контроля - директором Департамента финансовых расследований.

Ранее Самбук возглавлял в КГБ следственное управление.

Это назначение Лукашенко объяснил тем, что в ДФР, куда ранее была передана финансовая разведка КГБ, «проблем хватает».

"Там нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности", - уточнил он.

Лукашенко также назначил Валерия Мицкевича начальником секретариата Всебелорусского народного собрания.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование