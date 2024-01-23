Последнее обновление: 23.01.2024 20:52

Лукашенко отправил экс-главу Минфина в коллегию ЕЭК

Лукашенко 23 января подписал указы об освобождении от нынешних должностей Максима Ермоловича и Валентина Татарицкого, которые приступают к работе в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Экс-глава Минфина РБ Максим Ермолович освобожден от должности замглавы администрации президента и в ЕЭК займет пост члена коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

Валентин Татарицкий освобожден от должности главы Госкомстандарта и в ЕЭК будет работать в качестве члена коллегии по техническому регулированию ЕЭК.

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