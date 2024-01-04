Последнее обновление: 04.01.2024 13:09

Лукашенко назначил нового министра экономики

Лукашенко 4 января рассмотрел кадровые вопросы и назначил Юрия Чеботаря министром экономики.

Лукашенко также назначил Михаила Касько послом Беларуси в Индии, Сергея Левковича помощником президента - инспектором по Витебской области, Татьяну Миколенко - судьей Экономического суда СНГ, Игоря Золотаря - начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ.

Лукашенко дал согласие на назначение: Сергея Егорова - председателем Витебского райисполкома, Павла Губко - председателем Молодечненского райисполкома, Сергея Бобовича - генеральным директором РУП "Белорусская атомная электростанция", Валерия Веренича - первым замминистра транспорта и коммуникаций, Виталия Ядевича - членом Могилевского облисполкома, Сергея Зайцева - начальником управления проблем военной безопасности Секретариата ОДКБ.

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