Лукашенко обсудил кадровые перестановки на предприятиях управления делами президента

Лукашенко 1 марта принял с докладом управляющего делами Юрия Назарова, обсудив с ним кадровые перестановки на предприятиях, входящих в структуру управления.

"В двух словах итоги. Прежде всего, где плохо. Героизм я знаю. А вот где плохо? И кадры - Вы предлагали обсудить этот вопрос", - сказал Лукашенко в протокольной части доклада.

Назаров доложил, что в целом по Управлению делами сработали неплохо, но в оценке ситуации "дошли" до каждого предприятия и выявили имеющиеся недостатки.

"Мы провели итоговое заседание коллегии и разобрались. Посмотрели не в целом "температуру по больнице", а по конкретным предприятиям", - сказал он.