Валовой внутренний продукт (ВВП) Польши в I квартале 2025 года увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления (GUS).

Главный экономист PKO Bank Polski Петр Буяк отметил, что представленные данные оказались выше прогнозированных. По его мнению, это произошло благодаря хорошим показателям в сфере услуг.

«Очевидно, что ситуация на рынке труда положительная. Домохозяйства демонстрируют хорошие настроения, уровень безработицы не растет, доходы по-прежнему увеличиваются весьма уверенными темпами. Судя по всему, хотя продажи товаров не выглядели впечатляюще, в сфере услуг дела обстояли лучше. Это, пожалуй, самое простое объяснение более высоких, чем ожидалось, показателей нашей экономики в первом квартале этого года», - отметил эксперт, которого цитируют польские СМИ.

Данные Главного статистического управления также показывают, что цены на товары и услуги в апреле выросли на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Петр Буяк оценил, что таким образом инфляция существенно снизилась. При этом он добавил, что в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения инфляции.