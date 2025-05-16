Последнее обновление: 16.05.2025 15:11

В Беларуси розничный товарооборот в январе-апреле 2025 года вырос на 10%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-апреле 2025 г. составил 31 млрд рублей, или 110% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 28,3 рубля против 24,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2025 г. составил 29,7 млрд рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2025 г. составил 58 млрд рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2025 г. составил 2,1 млрд рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2024 г.

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