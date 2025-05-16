Промпроизводство в Казахстане в январе-апреле увеличилось на 6,6%

Объем промышленного производства в Казахстане в январе-апреле 2025 года составил в денежном выражении 18,989 трлн тенге, что на 6,6% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 7,1%, до 8,712 трлн тенге (45,9% от общего объема).

Обрабатывающая промышленность в отчетном периоде выросла на 7,2%, до 8,803 трлн тенге (46,3% от общего объема).

Наблюдается снижение в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1,5%, до 1,323 трлн тенге, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,2%, до 151,5 млрд тенге.