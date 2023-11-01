Последнее обновление: 01.11.2023 17:10

Госпогранкомитет РБ насчитал 120 тыс. украинских военных у границы с Беларусью

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что Украина сосредоточила у границы с Беларусь группировку общей численностью до 120 тысяч человек.

Такие данные сегодня в парламенте озвучил глава Госпогранкомитета РБ Константин Молостов, представляя законопроект о прекращении совместного контроля на границе с Украиной.

"Продолжается ряд мелких провокаций, провокационных действий, исключающих пересечение госграницы: это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся", — утверждает Молостов.

По его словам, в Украине на белорусском направлении сосредоточена группировка войск оперативного командования "Север" общей численностью до 120 тысяч человек, из них 17 тысяч привлекаются для усиления охраны государственной границы с Беларусью.

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