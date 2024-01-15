Последнее обновление: 15.01.2024 13:13

Китай не участвовал во встрече по "формуле мира" в Давосе

Представителя Китая не было среди участников четвертой встречи советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира" в воскресенье в Давосе.

Среди участников давосской встречи 14 января – 81 страна и международная организация, однако Китая среди них не было, несмотря на то, что Пекин получил приглашение, сообщают украинские СМИ.

Местом очередной встречи по "формуле мира" умышленно выбрали Давос для того, чтобы она проходила в месте, где представители Китая и без того сейчас находятся – в Давосе в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Однако Пекин отказался от участия.

Из четырех встреч по "формуле мира" представитель Китая участвовал в одной – которая прошла в начале августа прошлого года в Джидде.

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