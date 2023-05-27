Глава МИД Украины опроверг информацию об «оккупационных» предложениях посланника Китая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что китайский посол Ли Хуэй в рамках своего турне по Европе для содействия "урегулированию" войны России против Украины предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.

Об этом Кулеба сказал во время своего видеообращения. Глава украинского МИД отметил, что после появления этой информации он связался со своими европейскими коллегами из столиц, куда приезжал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил ее.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией [оккупированные] территории… Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет", – подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, но "он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами": взаимное уважение к территориальной целостности; никакие предложения, которые предусматривают территориальные уступки, Украина рассматривать не будет; никакого замороженного конфликта.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Ли Хуэй предлагал призывать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.