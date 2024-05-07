NYT: Си ощетинился из-за критики в адрес Китая по поводу войны в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с двухдневным визитом во Франции, решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией во время войны в Украине.

"Мы против того, чтобы этот кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", - заявил товарищ Си, пишет NYT.

По его словам, он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

Издание отмечает, что это резкое замечание, похоже, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, которые считают, что Китай, помимо того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.