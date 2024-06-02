Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать Cаммит мира

Более ста стран подтвердили участие в «Саммите мира» в Швейцарии 15 июня, заявил находящийся в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть сегодня подтверждение 106 стран мира. И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран», — сказал он.

В то же время Россия и Китай предпринимают усилия, чтобы сорвать мероприятие. По словам Зеленского, Китай выступает инструментом в руках Владимира Путина.

«Соединённые Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. Соединённые Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот — работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями», — развил свою мысль президент Украины.

Отвечая на вопрос, согласится ли он принять участие в отдельной конференции, которую планируют провести Китай и Бразилия с участием России, украинский президент заявил: «Украина, как жертва этой войны, имела право инициировать путь к завершению войны, а именно Саммит мира».

«Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, в соответствии с международным правом. По справедливости. И это обязательно. Мы пригласили и Китай, и Бразилию, и все страны мы приглашаем», — сказал президент Украины.

«Еще раз подчеркиваю: мы готовы были слышать мысли каждой из стран, но на нашей платформе, которая организована нами вместе со швейцарской стороной», — резюмировал Зеленский.

Ранее Пекин сообщил, что Китай не примет участия в саммите, поскольку его условия — признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений, — не выполнены.