Последнее обновление: 02.01.2024 18:47

Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Израиль отказался от нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, которое ХАМАС передал через катарских и египетских посредников, сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники из числа официальных представителей.

"Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным", - сказал один из источников.

Он добавил: "Мы попросили посредников попытаться подготовить более приемлемое предложение. Они работают над этим, и давайте посмотрим, что произойдет".

Тем не менее, источник признал, что ситуация находится "на этапе, предшествующем началу переговоров, они не зашли в тупик, но также пока не достигли существенного прогресса", передает Интерфакс.

Как отметил портал, израильские представители обратили внимание, что ХАМАС готов к переговорам по заложникам, хотя боевые действия в Газе продолжаются.

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